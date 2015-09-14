Taliban hapishane bastı, 352 mahkumun kaçmasını sağladı

Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban militanlarının bir hapishaneye baskın düzenleyerek 352 mahkumun, hapishaneden kaçmasını sağladığı bildirildi.

Gazne Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmedi, düzenlediği basın toplantısında, polis üniforması giyen Taliban militanlarının bomba yüklü aracı hapishanenin giriş kapısında infilak ettirerek içeri girdiğini, Taliban üyesi olan 352 kişiyi serbest bıraktığını söyledi.



Muhammed Ali Ahemedi, Taliban militanlarının hapishaneye saldırısı sırasında 4 Afgan polisinin hayatını kaybettiğini, 7 polis ile 4 tutuklunun da yaralandığını belirtti.



Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit ise yaptığı açıklamada, Gazne'deki hapishane baskınını üstlenerek 400 Taliban üyesinin serbest kaldığını duyurdu.



Mücahit ayrıca, baskın sırasında en az 40 Afgan polisi ile hapishane güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, baskında çok sayıda üst düzey Taliban üyesinin de serbest kaldığını iddia etti.



Afgan yetkililer, Taliban üyelerinin hapisten kaçmasının ardından hapishanede adli suçlardan hükümlü 80 mahkumun kaldığını belirtti.



2011'de ülkenin güneyindeki Kandahar kentindeki hapishanede tutuklu bulunan mahkumlar da bir tünel kazarak yaklaşık 500 kişinin hapisten kaçmasını sağlamıştı.