Taliban, "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle 1895 üyenin görevine son verdi

Taliban geçici hükümetinin sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın adını ve yetkilerini kötüye kullanan Taliban mensuplarını görevden alma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar toplam 1895 Taliban üyesinin görevine son verildiğini ifade eden Samangani, görevden alınanların arasında vilayetlerdeki bazı Taliban yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti. Görevden alınan Taliban mensuplarının bazılarının gözaltına alındığını vurgulayan Samangani, bazılarının da sorgusunun devam ettiğini kaydetti.

Samangani, bu işlemlerin Safları Temizleme Komisyonu tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Taliban yönetimi 7 Eylül'de Afganistan'da geçici hükümet kurmasının ardından, kendi saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.