Taliban, eski pilotları görevlerine dönmeye çağırdı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'a hakim olmalarının ardından görevlerini bırakan pilotlara çağrıda bulundu. Mücahid, 33 askeri helikopter ve uçağın kullanılır halde olduğunu belirterek eski pilotlara tekrar görevlerine dönme çağrısı yaptı.

Mücahid, başkent Kabil'de Taliban İstihbarat Başkanlığı Sözcüsü Halil Hamraz'la düzenlediği ortak basın toplantısında, eski yönetimde görev yapan pilotlara yönelik kendilerinden herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bu nedenle tekrar görevlerine dönmesini istediklerini söyledi.

Pilotların Afgan hava kuvvetlerinin bir parçası olduğunu ifade eden Mücahid, onlara kimsenin zarar vermeyeceğini belirtti.

Mücahid, Taliban yönetiminin hava kuvvetlerinin bir kısmını tekrar aktif hale getirdiğini ve şu an 33 askeri helikopter ve uçağın kullanılır halde olduğunu kaydetti.

Mücahid, bazı hava kuvvetleri mensuplarının tekrar göreve dönmeleri için davet edildiğini vurguladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından 60'tan fazla hava kuvvetleri pilotu ülkeyi terk ederken, birçoğunun da halen ülke içerisinde yaşadığı belirtiliyor.

Öte yandan, ABD güçleri 31 Ağustos'ta ülkeden çekilmeden önce Afgan hava kuvvetlerine ait birçok uçak ve helikopteri tahrip etmişti. (AA)