Taliban Dışişleri Bakanı Muttaki: Uluslararası camiada tanınmaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, uluslararası camia tarafından tanınmaya yavaş yavaş yaklaştıklarını söyledi.

Muttaki, Fransız haber ajansı AFP'ye dün yaptığı açıklamada, ülkedeki insani krizin hafifletilmesi için ABD'ye çağrıda bulunarak dondurulan varlıklara erişim izni de istedi.

İktidarı Ağustos 2021'de ele geçiren Taliban, henüz hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmıyor. Ancak Muttaki, uluslararası arenada yavaş yavaş kabul görmeye başladıklarını ifade ederek,"Tanınma sürecinde hedefe daha da yaklaştık. Bu bizim hakkımız, Afganların hakkı. Hakkımızı alana kadar siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Uluslararası toplum bizimle etkileşimde bulunmak istiyor"

Norveç, geçen ay Taliban'la yapılan görüşmelerin resmi tanıma amacı taşımadığının altını ısrarla çizmişti. Ancak Taliban bu konuda farklı düşünüyor. Muttaki, uluslararası toplumlu aktif şekilde ilişki kurduklarını ve bunun, tanınmanın açık bir göstergesi olduğunu savunarak, "Uluslararası toplum bizimle etkileşimde bulunmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Halihazırda birkaç ülkenin başkent Kabil'de büyükelçilik bulundurduğunu belirten Muttaki, yakında daha fazla temsilciliğin açılmasını beklediğini kaydetti:

"Bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin de büyükelçiliklerinin açılmasını bekliyoruz."

Muttaki öte yandan insan hakları gibi konularda verecekleri tavizlerin, uluslararası baskının sonucu değil kendi istekleriyle olacağını söyledi:

"Ülkemizde yaptıklarımızı ne şartları yerine getirmek zorunda olduğumuz için ne de birilerinin baskısı altında yapıyoruz. Bunları, planımıza ve politikamıza göre gerçekleştiriyoruz."

Muttaki, ABD destekli eski hükümette görev yapan hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını öne sürerek "Önceki rejimde görev yapan kadın ya da erkek 500 bin çalışanının hiçbiri işten atılmadı. Herkes maaşını alıyor" dedi. Öte yandan AFP, ülkenin dört bir yanında binlerce kişinin işlerini kaybettiğini veya aylardır maaş alamadığını söylediğini yazdı.

Gıda kıtlığı tehlikesi

Ülkedeki ekonomik kriz, yardımların durdurulması ve yurtdışında tutulan yaklaşık 10 milyar dolarlık varlığın dondurulmasıyla tırmandı. Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Afganistan'da halkın yarısının gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek uyarıyor.

Washington ve uluslararası toplumsa mali yardımların, özellikle kadınlar olmak üzere hak ihlali yapılmamasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Muttaki, krizin hafiflemesi için varlıklar üzerindeki hükmün kaldırılması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakan Vekili ayrıca kadınların düzenlediği protesto gösterisine şiddetle müdahale edildiği, muhaliflerin gözaltına alındığı ve Taliban karşıtı mitingler hakkında haber yapan gazetecilerin dövüldüğü iddialarını reddetti.

Ancak BM ve Uluslararası Af Örgütü, bu hafta ofislerinin önünden kaçırılan iki gazetecinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığını söyleyerek Taliban'ı suçluyor.

Ayrıca Kabil'de iki hafta önce düzenlenen protestodan bu yana da iki kadın aktivist kayıp. Bu kişilerin nerde olduğunu bilmediklerini iddia eden Taliban yetkilileri, konunun araştırıldığını söylüyor.



