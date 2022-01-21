Taliban delegasyonu, Norveç'e giderek Afganistan'daki insani krizi görüşecek

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Norveç Dışişleri Bakanlığı gelecek hafta Oslo’ya Taliban’dan bir delegasyonun gideceğini, Norveçli yetkililer ve Afgan sivil toplumundan temsilcilerle görüşeceğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın gelecek hafta Norveçli yetkililerle görüşerek ülkedeki insani durumu masaya yatıracağını açıkladı.

Norveç, Taliban’la görüşmede özellikle kız çocuklarının eğitimi ve insan hakları konusundaki beklentilerle ilgili “açık olacaklarını” söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “Afganistan’da milyonlarca insanın insani felaketle karşı karşıya olduğu durumla ilgili çok büyük endişelerimiz var. Afganistan’daki sivil nüfusa yardım edebilmek için uluslararası toplum ve Afganistan’da toplumun çeşitli kesimlerinin Taliban’la diyalog halinde olması önemli” dedi.

Huitfeldt şöyle devam etti: “Ülkedeki de facto yönetimle konuşmalıyız. Siyasi durumun daha kötü bir insani krize yol açmasına izin veremeyiz”