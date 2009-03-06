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Dünya

Taliban dayağı ZDF televizyonunda

Pakistan'ın şeriat kurallarının geçerli olacağını kabul ettiği Svat vadisinde Taliban, uygulamayı başlattı

06 Mart 2009 02:00

Pakistan'ın geçen ay kendi toprağı Svat vadisinde şeriat kurallarının geçerli olacağını kabul etmesinden sonra Taliban, şeriat hükümlerini uygulamaya başladı. Alman ZDF televizyonu, bu vadide işlenen hafif suça ilişkin infaz görüntülerini yayınladı.

Şeriatın kırbaç sesleri - VİDEO

Taliban'a göre fuhuş yapan kadınlar recm ediliyor, hırsızlık yapanların el ve kolları kesiliyor, cinayet işleyenlerin kılıçla başları uçuruluyor ve hafif suç işleyenler ise kırbaçlanıyor.

Gözleri bağlı suçlu herkesin gözleri önünde meydanda Taliban üyeleri tarafından dövülerek “cezasını" çekiyor.

Taliban ile Svat vadisinde şeriat uygulanması konusunda anlaşmaya varan İslamabad yönetimi, anlaşmanın kapsamını genişletmeyi kabul etti.

Hükümet yetkilileri, Taliban temsilcisi ve Taliban yanlısı bir imamın temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde, Svat Vadisi'nde namaz vaktinde dükkanların kapanması, fahişeler ve uyuşturucu satıcılarına karşı sert önlemler alınması gibi konuları da kapsayan birçok maddenin kabul edildiği belirtildi.

Taliban militanları, son bir yıldır eskiden turizm cenneti olan Swat'ta Pakistan ordusuna karşı önemli başarılar elde etmişti.

Ciddi sorunlarla boğuşan İslamabad yönetimi bölgede çatışmalarının yoğunlaşmaması ve kaynakların diğer sorunlara harcanması için Taliban ile ateşkes anlaşması yaparak bölgede bazı şeriat hükümlerinin uygulanmasını kabul etmişti.

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