AFP: Taliban'dan üç aylık ateşkes teklifi

AFP'nin son dakika haberine göre, Afganistan hükûmetinin müzakerelerden sorumlu yetkilisi, Taliban'ın mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

Afgan televizyon kanalı 1TV News, Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, "7 bin mahkumun serbest bırakılması ve Taliban'ın BM kara listesinden çıkarılması" durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.

Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.

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