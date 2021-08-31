Taliban'dan eğitim açıklaması: Kadınlar üniversiteye gidebilecek ancak erkeklerle aynı sınıfta olamayacak

Afganistan’da Taliban yönetiminin eğitim bakanı olması beklenen Abdul Baqi Haqqani, ülkedeki kadınların üniversiteye gitmesine izin verileceğini ancak aldıkları derslerin “şeriat yasasına” uygun olması gerektiğini söyledi. Haqqani, üniversitede sınıfların karma olmasının da yasak olacağını söyledi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Haqqani “Afganistan halkı yüksek eğitimine şeriat yasası ışığında, kadın erkek karışık bir ortamda olmadan devam edecek” dedi.

Haqqani, İslami, ulusal ve tarihi değerlere uygun ama aynı zamanda diğer ülkelerle rekabet edebilecek bir İslami müfredat hazırlığında olacaklarını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Afganistan’da Taliban öncesi de kız çocuklarının üçte ikisi okula gidemiyordu.

Taliban’ın 1996-2001 arasındaki yönetiminde kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve çalışma hakkı ellerinden alındı. Taliban, Afganistan’ı ele geçirdiğinde bu kez kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulacağını söylemişti.