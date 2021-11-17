Taliban'dan ABD Kongresi'ne mektup: Dondurulan hesapların serbest bırakılmaması toplu göç dalgasına sebep olabilir

T24 Dış Haberler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ABD'nin yasama organı Kongre'ye açık mektup yazarak ülkedeki 9 milyar dolar değerindeki banka hesaplarının serbest bırakılmaması durumunda bir göç dalgası yaşanabileceğini ifade etti.

Taliban yönetiminin 'Dışişleri Bakanı Vekili' Emirhan Muttaki, "Mevcut durum devam ederse Afgan yönetimi ve halkının sorunlarla karşı karşıya kalacağı; ülkeden bölge ve dünyaya bir toplu göç dalgası yaşanacağı konusunda endişeliyiz" yazdı.

Açık mektubunda "Afganistan'ın artık güvenli bir ülke haline geldiğini ve dünyaya tehdit oluşturmadığını" iddia eden Muttaki, diğer ülkelerle pozitif iş birliğine açık olduklarını belirtti.

'Bakan', ABD'ye Afganistan'ın imalat, tarım ve madencilik sektörlerine yatırım yapması çağrısında bulundu.

ABD, radikal İslamcı militan grubun yönetimi ele geçirmesinin ardından terörizm, insan hakları ihlalleri ve kapsayıcı bir hükümet kurulmaması konusundaki endişeleri gerekçe göstererek Afganistan'ın ülkedeki varlıklarını dondurmuştu.

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.



Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor. Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.