Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları bırakırız' tehdidi

Başkent Kabil dahil tüm ülkede kontrolü sağlayıp İslami Emirlik geçici hükümeti ilan eden Taliban, çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve AB'nin Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi vaat etmesinin ardından yaptığı açıklamada, yaptırımlar yoluyla baskı yapma girişimlerinin güvenliğe zarar vererek ekonomik sığınmacı dalgası tetikleyeceğini söyledi.

"Afgan hükümetini zayıflatmak ülkeden ekonomik göç yaratacaktır"

Taliban'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da Batılı diplomatlarla buluşmasında şu ifadeleri kullandı: