Taliban cezaevi basarak 250 kişiyi serbest bıraktı

Polis gibi giyinen Taliban militanları, Pakistan’ın kuzeybatısındaki bir cezaevine baskın düzenledi. Militanlar, yaklaşık 250 tutuklunun kaçmasını sağladı.

Deutsche Welle'de yer alan haberde, güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, ağır silahlarla Pakistan'ın kuzeybatısındaki İsmail Han Cezaevi'ne baskın düzenleyen Taliban militanlarının, 250 kadar tutukluyu serbest bıraktığı belirtildi.

Baskın sırasında meydana gelen çatışmada, aralarında polis ve tutukluların bulunduğu 12 kişi de hayatını kaybetti.

Firar eden tutuklulardan 40 kadarının Taliban'ın Pakistan'daki uzantılarından Leşkar-ı Civangi ve El Kaide bağlantılı radikal İslamcılar olduğu belirtiliyor. Kaçanlardan altısının ise polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Yetkililer, baskının 100 kadar Taliban militanı tarafından düzenlediğini ve saldırganların polis kıyafeti giydiklerini ifade etti.

Cezaevi müdürü Halid Abbas, saldırganların önce cezaevinin dış duvarını havaya uçurduğunu ve güvenlik güçlerini de el bombası atarak etkisiz hale getirdikleri bilgisini verdi.

Daha sonra binaya girmeyi başaran militanların elektriklerin kesilmesi üzerine tutukluları el lambası kullanarak saydığı belirtildi. Cezaevindeki çatışmaların yaklaşık üç saat sürdüğü kaydedildi.