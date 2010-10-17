Taliban 'cennet' vaadiyle 360 TL’ye çocuk canlı bomba alıyor

T24 - Taliban’ın kandırdığı fakir ailelerden 360 TL karşılığında satın aldığı eğitimsiz çocukları canlı bomba olarak yetiştiriyor ve “cennet” vaadıyla saldırı düzenlemeye gönderiyor.

Pakistan’daki Taliban Örgütü’nün, intihar saldırıları için 13-17 yaş arasındaki Pakistanlı erkek çocukları toplayarak özel kamplarda eğittiği ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesi Pakistan’a giderek, Taliban’ın eğitim kamplarını ve Pakistan ordusunun bastığı kamplardan topladığı çocukları nasıl rehabilite ettiğini araştırdı.

Taliban bu çocukların bir kısmını kaçırarak kampa dahil ederken, bir kısmını da 180 euro (360 TL) karşılığında ailelerinden “satın alıyor”. Kamp sırasında çocuklara “öldürmenin haklılığı” anlatılırken, din için ölmeleri teşvik ediliyor. Çocuklara, yetişkin olmadan bu şekilde ölürlerse cennete gidecekleri vaat ediliyor. “Canlı bomba” olarak seçilen çocuğa ise son akşamında ziyafet çekiliyor ve ertesi sabah vücuduna sarılan patlayıcılarla bir otobüse bindirilerek saldırıyı düzenleyeceği yere götürülüyor.

Eğitim kampları Pakistan ordusu tarafından ortaya çıkarılınca, eğitimsiz ve fakir olan bu çocuklar için, Taliban kamplarına “rakip” olarak Pakistan ordusu da bir rehabilitasyon okulu açtı. Basılan eğitim kamplarından alınan çocuklar, bu okullara götürülerek, burada kendilerine sanattan krikete, İngilizce’den voleybola kadar birçok konuda eğitim veriliyor. Ordunun kamplarında ayrıca çocuklara dini eğtim veriliyor ve psikolojik destek sağlanıyor. Okulu bitiren çocukların aileleriyle bir anlaşma imzalanarak 2 sene boyunca bu çocuğun ortadan kaybolmayacağına dair taahhüt alınıyor.





ABD: Taliban’a yardım ettik





Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin Amerikalı komutanı Orgeneral David Petraeus, koalisyon güçlerinin Afgan hükümetiyle barışı konuşabilmeleri için Taliban temsilcilerinin Kâbil’e seyahat etmelerine izin verdiğini söyledi. Petraeus, Taliban temsilcilerine koalisyon askerlerince güvenli geçiş sağlandığını vurguladı, ancak Taliban temsilcilerine ulaşım olanağı ya da konuşmalara destek için NATO’nun yardımcı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.



