Taliban, bu sefer Esadabad'da protestoculara ateş açtı; ölüler var

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın Esadabad kentinde Taliban savaşçıları, bağımsızlık gününde Afgan bayrağı sallayarak protesto düzenleyen kalabalığa ateş açtı. Silah seslerinin panik ve izdihama neden olduğu belirtildi.

Olaylarda hayatını kaybedenler olduğu aktarıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre Esadabad'daki protestocular Taliban bayraklarını indirdi. Dün Celalabad'da yapılan benzer bir protestoda Taliban yine protestoculara ateş açarak üç kişiyi öldürmüştü.

Bir görgü tanığı, ''İzdiham ve Taliban'ın ateş açması sonucunda birkaç insan hayatını kaybetti'' dedi. Ölümlere izdihamın mı kurşunların mı sebep olduğu bilinmiyor.

Afganistan, her 19 Ağustos'ta, 1919 yılında Britanya kontrolünden çıkmasını kutluyor.