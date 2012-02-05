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Dünya

Taliban, BM'nin raporunu reddetti KABİL (A.A)

05 Şubat 2012 19:38

-Taliban, BM'nin raporunu reddetti KABİL (A.A) - 05.02.2012 - Afganistan'da Taliban örgütü, BM'nin geçen yıl Afganistan'daki sivil ölümlerinin yüzde 77'sine Taliban militanların sebep olduğuna ilişkin raporunu reddetti. Taliban, internet sitesinde yaptığı açıklamada BM'yi, "insan haklarına yoğunlaşmaktan çok siyasi davranmaya çalışmakla" suçladı. Açıklamada, "son 10 yılda BM'nin Afganistan'daki insanlık dışı suçların asıl sorumlularını (yabancı güçler) sürekli saklamaya ve onların suçlarını meşru göstermeye çalıştığı" belirtildi. Genellikle BM'nin Afganistan konusundaki tutumunun Beyaz Saray'ınkinden farklı olmadığının belirtildiği açıklamada, "bazı durumlarda BM'nin Beyaz Saray'ın söylediklerini tekrarladığı, bu durumun da onun bağımsız bir kuruluş olmadığını düşündürdüğü" ifade edildi. Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından hazırlanan raporda, 2009 yılında sivil kayıplar 2 bin 412 iken, 2010 yılında sayının 2 bin 790'a, 2011 yılında ise 3 bin 21 ile rekor seviyeye çıktığı açıklanmıştı.   Raporda, 2010'a göre 2011'de yüzde 8 oranında artan ölümlerin çoğuna; yüzde 77'sine Taliban militanlarının sebep olduğu, saldırılarda patlayıcıların daha fazla kullanıldığı ve intihar saldırılarının daha ölümcül olduğu ifade edilmişti.

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