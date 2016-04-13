Taliban: Bahar harekatını başlatıyoruz

Afganistan'da hükümetin müzakereleri ve barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarına karşın Taliban güçleri 'bahar harekatını' başlattıklarını söyledi.

Taliban'ın açıklamasında "Düşman mevzilerine büyük çaplı operasyonlar düzenlenecek" ifadesi yer alıyor.

Harekata geçen yıl öldüğü açıklanan Taliban lideri Molla Ömer'in adını veren örgüt, "Fedai eylemleri düzenleyeceğiz" diyerek intihar saldırıları gerçekleştireceğini söyledi.

Pazartesi günü Taliban'ın üstlendiği bir intihar saldırısında askerlik görevine yeni başlamış 12 kişi hayatını kaybetmişti.

2001'de Afganistan'da iktidarı kaybeden Taliban, ülkede bulunan 13 bin NATO askerini de bahar harekatı kapsamında hedef almakla tehdit etti.

Afganistan, ABD, Çin ve Pakistan Ocak ayından bu yana ülkede barış sürecini başlatmak için müzakereler yürütüyor. Ancak şu ana kadar silahlı gruplar müzakere masasına oturmaya ikna edilebilmiş değil.

Molla Ömer'in ölümünün ardından Taliban'ın liderliğine geçen Molla Aktar Mansur'un başlattığı saldırılar, örgütün etki alanının genişlemesiyle sonuçlanmıştı.

Geçen yıl Taliban güçleri kısa süreliğine de olsa ülkenin kuzeyindeki Kunduz bölgesinin önemli bir kısmını ele geçirmiş, ardından Afgan ordusunun operasyonlarıyla geri püskürtülmüştü.

Taliban'ın Kunduz'a girmesi, örgütün bu bölgede 2001 yılındaki ABD müdahalesinden bu yana ilk askeri başarısı olmuştu.

2015'te Taliban ve Afgan ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 5 bin civarında askerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ülkede artan şiddet nedeniyle ABD de Afganistan'dan asker çekme planlarını ertelemiş durumda.

Afganistan'da 9 bin 800 ABD askeri personeli bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama, sayının 2017'de 5 bin 500'e indirileceğini açıklamıştı.

Ancak Afganistan'daki ABD ve NATO birliklerinin komutanı General John Nicholson,Mart ayında ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Afganistan'da asker çekme planının yeniden gözden geçirileceğini ifade etmişti.