Taliban Badahşan'ı ele geçirdi

Taliban Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan'ı ele geçirdi. Afgan güvenlik güçlerinden 10 kişinin öldüğü söylenirken, yüzlerce Taliban militanının bölgeye 4 taraftan da saldırdığı belirtiliyor. Taliban'ın bir polisi rehin aldığı da bölgeden gelen iddialar arasında.

Ülkede gerilimin arttığı söylenirken, güvenlik güçlerinin takviye kuvvete ihtiyaç duyduğu aktarılıyor. Taliban sözcüsü Zeybullah Mücahit, merkezi ve etrafındaki kimi kontrol noktalarını ele geçirdiklerini söylerken, Afgan kuvvetlerinin silahlarına el koyduklarını da belirtiyor.