Taliban, ateşkes ilan etti

Pakistan’ın kuzeydoğusundaki Svat Vadisi’nde Taliban, bugünden itibaren 10 gün süreyle ateşkes ilan etti.



Ateşkes, Taliban militanlarıyla hükümet yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü sırada, 6 aydır rehin tutulan Çinli bir mühendisin serbest bırakılmasından sonra ilan edildi.



Taliban militanlarıyla yetkililer arasında daha önce yapılan anlaşmalar, Svat da dahil olmak üzere, başarısız olmuştu.



Taliban sözcülerinden Müslüm Han, Associated Press’e yaptığı açıklamada, tek yanlı ilan ettikleri ateşkesin, barış görüşmeleri sürerken bir iyi niyet jesti olduğunu bildirdi. Sözcü, Çinli mühendisin de yine iyi niyet göstergesi dahilinde salıverildiğini belirtti.



Sözcü, ancak saldırı olduğu takdirde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını sözlerine ekledi.



Pakistan’ın bir zamanlar turist cenneti olan Svat Vadisi’nin büyük bir kesiminin denetimi şimdi militanların elinde bulunuyor. Svat’ı yeniden kazanmak, Pakistan’ın çalkantılı sivil yönetimi için önemli bir sınav olarak görülüyor.







