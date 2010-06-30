Taliban Afganistan'da NATO üssüne saldırdı

T24- Taliban militanları Pakistan sınırı yakınlarındaki Celalabad kentindeki üssün hemen önünde bomba yüklü bir aracı havaya uçurdu.



Militanlar aynı anda üsse roketatarlarla saldırdı.



NATO askerlerinden ölen olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bazı militanların öldürüldüğü bildirildi.



NATO sözcüsü militanların üsse girmeyi başaramadıklarını bildirdi.



Taliban'dan yapılan açıklamada da saldırıya 6 intihar eylemcisinin katıldığı belirtildi.



Uzmanlar gerilla tarzı bu saldırının, Taliban'ın son günlerde daha karmaşık eylemlere imza attığının yeni bir örneği olduğunu dile getiriyor.



Celalabad'daki üs, güneydeki Kandahar ve Kabil yakınlarındaki Bagram'ın ardından Afganistan'daki en büyük NATO üssü.



Diğer iki üs de geçtiğimiz aylarda saldırıya hedef olmuştu.



Ülkedeki ABD güçlerinin komutanlığını devralmaya hazırlanan Orgeneral David Petraeus bir gün önce "Saldırılar önümüzdeki haftalarda artabilir" demişti.