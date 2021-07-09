Taliban: Afganistan topraklarının yüzde 85'i kontrolümüzde

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Taliban, Batılı güçler ülkeden çekilme sürecini tamamlamaya yaklaşırken Afganistan'ın yüzde 85'inin kendi kontrollerinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda bulunan Taliban yetkilisi Şahabiddin Dilaver, Afganistan topraklarının yüzde 85'inde kontrolü sağladıklarını ifade etti.

"Amaçlarının gücü tamamen kendilerinde toplamak olmadığını" belirten Taliban yetkilisi, uluslararası yardım organizasyonlarına ülkede faaliyet göstermeye devam etme çağrısında bulundu.

Interfax'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı da Afgan-Tacik sınır hattının üçte ikisinin Taliban kontrolünde olduğunu söyledi.

ABD ve NATO müttefiklerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Taliban hızlı bir şekilde birçok bölgeyi Afgan güçlerinden almaya başlamıştı. Binden fazla Afgan hükümetine bağlı askerin mevkilerini terk edip Tacikistan sınırını geçtiği belirtilmişti.

ABD ordu istihbaratı, çekilme tamamlandıktan 6 ile 12 ay sonra Kabil'in düşebileceğini öngörmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekileceklerini ifade etti.