Taliban: Hiçbir yabancı gücün ülkede kalmasına izin vermeyeceğimizi söyledik

Taliban sözcüsü Mücahit, RIA Novosti'ye verdiği röportajda da Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama planlarıyla ilgili konuştu:

"Türkiye'nin pozisyonunu zaten kabul etmediğimizi açıkladık ve ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede hiçbir yabancı gücün herhangi bir gerekçeyle ülkede kalmasına izin vermeyeceğimizi de söyledik."

Taliban, Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlama konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüğü dönemde, 5 Temmuz'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulunmuş ancak doğrudan Türkiye'yi işaret etmemişti.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar. Tepki göstereceğiz ama bu tepki, lider kadromuzun kararları temelinde gösterilecek" demişti.

Bundan bir hafta sonra Taliban, bu kez Türkiye'nin de adını vererek "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları 'menfur' olarak nitelendiren bir açıklama yapmış; "Karar ihtiyatsız bir karar ve egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı" demişti.

Türkiye ile Taliban arasında, Doha'da dolaylı şekilde görüşmelerin yapıldığı biliniyor.

Türk yetkililer, Afganistan'da yatırımlar yapacağını, altyapı yatırımlarına ağırlık verileceğini de dile getiriyor.

Taliban sözcüsü Mücahit'in, yaptığı açıklamalarda Türk askerinin varlığına karşı çıksa da daha yumuşak bir dil kullandığı görülüyor.

Örneğin 19 Temmuz'da verdiği bir röportajda Mücahit "Erdoğan liderliğindeki Türkiye'den vatanımızın inşasında bize yardımcı olacak mühendisler göndererek katkıda bulunmasını; yoksulluğa direnmemize, konut sağlamamıza yardımcı olmasını istiyoruz. Erdoğan'dan bize asker değil; mühendis, ekonomist, tüccar ve insani yardım göndermesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz günü "Taliban nasıl ki Amerika ile görüştüyse, Türkiye ile bu görüşmeleri daha rahat yapmaları gerek. Çünkü Türkiye'nin onun inancı ile alakalı olarak ters bir yanı yok." dedi.

Bu açıklamadan bir gün sonra Taliban'ın diğer sözcülerinden Mücahit, bu kez TRT Arapçaya bir mülakat verdi ve yine işbirliği mesajı verdi: