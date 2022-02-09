Taliban: Afganistan'daki insani krizin sorumlusu Batılı ülkelerin yaptırımları

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Afganistan'daki insani krizin sorumlusu olarak Batılı ülkeleri gösterdi. Şahin, 7 Şubat'ta Sky News'e yaptığı açıklamada kendilerine uygulanan ekonomik yaptırımların ülkedeki sorunları körüklediğini savundu.

Taliban'ın Ağustos 2021'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD, Afganistan'ın yaklaşık 9,5 milyar dolarlık döviz rezervini dondurmuştu. Uluslararası toplum da dışa bağımlı ülkeye yardımların devam etmesi için insan haklarının korunmasını şart koşmuştu.

Bu durum ülkede açlığın, yoksulluğun ve sefaletin tırmanmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, 9 milyon Afganın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu iki hafta önce bildirerek,"Kimi aileler yemek alabilmek için çocuklarını satıyor." dedi.

Ayrıca bazı kişilerin para için böbreklerini sattığı haberleri de gündeme gelmişti.

"Bunlar bizim yüzümüzden olmuyor"

Bu gelişmelerin sorulduğu Sözcü Şahin, "Bunlar bizim yüzümüzden olmuyor. Afganistan'a uygulanan yaptırımların sonuçları… Afganistan halkı için, onların acılarını ve sorunlarını hafifletmek için son 6 ayda ne gerekiyorsa kapasitemiz dahilinde onu yaptık." ifadelerini kullandı.

Şahin, "cezalandırılmaya değil uluslararası toplumla işbirliği yapmalarına ihtiyaçları olduğunu" söyledi.

Aylar sonra açılan üniversitelerde hem kadınların hem de erkeklerin eğitime başladığına dikkat çeken Sözcü, Taliban'ın kadınların eğitim ve çalışma hakkıyla bir problemleri olmadığını savundu

Şahin, Batılı ülkelerin isteklerinin yerine getirilmesi için maddi kaynak sağlanması gerektiğini söyledi:

"Eğer başarısızlık yaşanırsa, bu yetersiz finansman ve kaynaklar yüzünden olur."

Şahin, genç kadın aktivistlerin Taliban militanları tarafından kaçırıldığı iddialarına da yanıt vererek hiçbir Taliban mensubunun bu olaylara karışmadığını öne sürdü. Sözcü ayrıca sivil toplum kuruluşlarının (STK) ülke içerisinde özgürce faaliyet gösterebileceğini vurgulayarak, "Afganistan'da görev yapan bütün STK'lar ve diplomatlar için güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz." açıklamasını yaptı.