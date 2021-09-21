Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El-Kaide varlığı bulunmuyor

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede terör örgütleri IŞİD ya da El Kaide varlığı bulunmadığını söyledi. Öte yandan hafta sonu Celalabad kentinde dört ayrı bombalı saldırı meydana gelmiş, IŞİD-K saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından El Kaide gibi terör örgütlerine ev sahipliği yapacağına ilişkin uluslararası toplumun endişelerine yanıt geldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, El Kaide’nin Afganistan’da bulunmadığını söyledi ve Afganistan’dan üçüncü bir ülkeye saldırı yaşanmayacağına ilişkin taahhüdü sürdürdü. Mücahid “Afganistan, hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayacak” dedi.

IŞİD’in Afganistan’daki kolu olan IŞİD-Horasan (IŞİD-K) tarafından Taliban’ın kontrolünü ele geçirdiği ülkede çeşitli saldırılar yaşansa da Mücahid, örgütün belirgin varlığını reddederek “Görünmez bir şekilde korkak saldırılarda bulunuyorlar” dedi. Mücahid, “Irak ve Suriye’de bulunan IŞİD burada yok. IŞİD zihniyetine sahip bazı Afganlar olabilir ve biz bunu desteklemiyoruz” dedi.

Afganistan’ın Celalabad kentinde düzenlenen dört bombalı saldırının sorumluluğunu, IŞİD’in Afganistan’daki kolu olan IŞİD-Horasan üstlenmişti.