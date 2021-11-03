Taliban, Afganistan'da döviz kullanımını yasakladı

T24 Dış Haberler

Ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede döviz kullanımını yasakladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Ekonomik durum ve ülkenin ulusal çıkarları Afganların her işleminde Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" denildi. BBC ise alınan kararın çökmenin eşiğinde olan Afgan ekonomisini daha kötü bir noktaya itebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "İslam Emirliği tüm vatandaşlarına, esnaflara, tüccarlar, iş insanlarına ve halka; yaptıkları işlemlerde Afgani kullanma ve döviz kullanmaktan kaçınma yönergesi veriyor" dedi.

Afganistan'da sıklıkla Amerikan doları da kullanılıyordu.

Yapılan açıklamada döviz kullanırken yakalananların yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Afgan ekonomisi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından uluslararası finansal desteğin kesilmesiyle zor günler geçiriyor. ABD Merkez Bankası ve Avrupa'daki birçok merkez bankası, Ağustos'ta Afganistan'ın yabancı ülkelerdeki milyarlarca dolar değerindeki varlıklarını dondurmuştu.