Taliban, Afganistan'da dokuzuncu vilayet merkezinde kontrolü ele geçirdi

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Taliban, Afganistan’ın kuzeyinde bulunan bir vilayet başkentini daha ele geçirdi. ABD ve NATO birliklerinin çekilme süreci devam ederken ilerleyen Taliban, Afganistan’da dokuz vilayet başkentini ele geçirmiş oldu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Taliban militanlar Bedahşan vilayetinin başkenti Feyzabad’da kontrolü ele geçirdi.

Bedahşan vilayet konseyi üyesi Jawad Mujadidi, “Maalesef uzun saatler süren ağır çatışmanın ardından Afganistan güçleri çekildi” dedi. Mujadidi “Feyzabad’ın düşmesiyle kuzeydoğunun tamamı Taliban kontrolüne geçti” dedi.

Bedahşah vilayetinin Tacikistan, Pakistan ve Çin’le sınırı bulunuyor.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

İşte gün gün Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezleri…

6 Ağustos: Nimruz vilayetinin başkenti Zaranc

7 Ağustos: Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan

Taliban militanları 8 Ağustos’ta üç vilayet merkezini ele geçirmişti:

8 Ağustos: Sar-i Pol vilayetinin başkenti Sar-i Pol

8 Ağustos: Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz

8 Ağustos: Tahar vilayetinin merkezi Talukan

9 Ağustos: Samangan vilayetinin merkezi Aybek

10 Ağustos: Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri

10 Ağustos: Farah vilayetinin merkezi Farah

11 Ağustos: Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad