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Dünya

Taliban, ABD'ye ait bir uçağı düşürdüğünü duyurdu

Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı Taliban tarafından hedef alınarak düşürüldü

22 Temmuz 2017 23:03

Taliban kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD'ye ait bir askeri uçak düşürüldü.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün başkent Kabil'in kuzeyindeki Parvan ilinde bulunan Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı Taliban tarafından hedef alınarak düşürüldü.

Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamanın devamında, hedef alınmasının ardından Bagram Hava Üssü'nün içine düştüğü ifade edilen askeri uçaktaki ABD askerlerinin tamamının öldüğü ifade edildi. Taliban sözcüsünün açıklamasına göre olay Afganistan saati ile 14:00 sularında gerçekleşti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Parvan ilinde bulunan Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki en büyük üssü konumunda. Taliban'ın sık aralıklarla bu üsse yönelik füze saldırıları düzenlediği biliniyor.

 

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