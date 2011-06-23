-TALİBAN ABD'NİN ÇEKİLMESİNİ ÖNEMSEMEDİ KABİL/WASHINGTON/SYDNEY/PARİS (A.A) - 23.06.2011 - Taliban, ABD Başkanı Barack Obama'nın ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı yönünde açıklamasını çok önemsemeyerek, bunun sembolik ve yetersiz bir eylem olduğunu savundu. Afganistan'daki Taliban hareketi yayımladığı bildiride, bu yıl 10 bin askerin çekileceği açıklamasının ne uluslararası toplumu ne de Amerikan halkını tatmin eden sembolik bir eylem olduğunu belirterek, ABD'yi hiçbir temeli olmayan zafer açıklamasıyla halkına birçok kez savaşın bittiği ümidini vermekle suçladı. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ise ABD'nin çekilme takvimi açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Robert Gates de yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın kararına destek verdiğini belirterek, kısmi çekilme için 1,5 yıldır sağlanan ilerlemeyi tehlikeye atmayacak şekilde yeterli imkan, zaman ve esnekliğin bulunduğunu kaydetti. Öte yandan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard, ABD'nin 2012 yazına dek askerlerinin üçte ikisini çekeceği açıklamasına karşın, Afganistan'daki Avustralya askerlerinin önceden belirlendiği gibi 2014'e kadar kalacaklarını açıkladı. Fransa'dan yapılan açıklamada da Afganistan'daki yaklaşık 4 bin Fransız askerinin Amerikan askerlerinin çekilmesine bağlı bir takvim içinde ve aşamalı bir şekilde çekileceği belirtildi.