Taliban, ABD'yi, Afganistan vatandaşlarını ülkelerinden kaçmaları için teşvik etmekle suçladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Afganistan'ı işgali sırasında kendilerine tercüman olarak veya diğer alanlarda yardım eden Afganların ülkeyi terk etmeleri için uyguladığı vize muafiyetini kınadıkları belirtildi.

ABD'nin bu uygulamasının ülkeye açık müdahale olduğu iddia edilen açıklamada, yabancı güçlerin çekilmesinin ardından hiçbir tercüman için tehdit unsuru bulunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerin de böyle müdahaleci bir duruş sergilememesi istendi.

Öte yandan Afganistan'da ABD ordusu için çalışan Afganlardan 221 kişilik ilk grup, 30 Temmuz'da, Washington'a ulaşmıştı.

Afganistan'da 2009'dan beri ABD hükümeti ve ABD güçleriyle çalışan kişiler için uygulanan Özel Göçmen Vizesi (SIV) programı, göçmenlik ve ikamet başvurularının hızlı ve özel bir şekilde işlenmesini kolaylaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 2008'den bu yana yaklaşık 70 bin Afgan, aynı özel SIV vizesi ile ABD'ye yerleşti.

Öte yandan Geride Kimse Bırakılmasın (No One Left Behind) adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre bugüne dek Afganistan'da ABD ordusu ve hükümetiyle çalışan yaklaşık 300 Afgan tercüman öldürüldü.

ABD birliklerinin, mayıs başında başlayan Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığı tahmin ediliyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.