Taliban: ABD Afganistan'dan çekilmezse saldırıları arttırırız

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Afganistan'daki barış sürecinin görüşüldüğü toplantı sonrası açıklama yapan Taliban temsilcileri, Donald Trump yönetimiyle imzalanan anlaşma uyarınca ABD ve NATO birliklerinin 1 Mayıs'ta ülkeden çıkmasını istedi. Örgüt, aksi takdirde saldırılarını arttıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta içinde yaptığı açıklamada Afganistan'dan asker çekmeyi gözden geçirdiklerini belirtmiş ancak bunun 1 Mayıs itibarıyla tamamlanmasının zor olacağını söylemişti.

Euronews'in haberine göre; Taliban müzakere heyetinde yer alan Suheyl Şahin, 1 Mayıs'tan sonra Afganistan'da kalmanın anlaşmayı ihlal anlamına geleceği uyarısında bulunarak, "Bundan sonrası anlaşmanın bir nevi ihlali olacak. Bu ihlal bizim tarafımızdan olmayacak ama ihlallerine bir cevap (karşılık) olacaktır" dedi.

Tehditlerini devam ettiren Taliban temsilcisi Şahin, "Dileriz bu olmaz, geri çekilirler. Afganistan için siyasi bir yol haritasına ulaşmanın neticesinde kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlamak için Afgan meselesinin barışçıl şekilde çözümüne odaklanırız" diye konuştu.

Taliban anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD ve NATO birliklerine yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirmedi. Ancak Afganistan'da son aylarda çok sayıda gazeteci, sivil toplum kuruluşu çalışanı, insan hakları aktivisti, kadın hakları aktivisti, suikasta kurban gitti. Bu saldırıların birçoğunun sorumluluğu üstlenilmedi.