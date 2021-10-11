Taliban: ABD, Afgan halkına insani yardım yapmayı kabul etti

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Taliban, ABD'nin, birçok uzman tarafından "ekonomik felaketin eşiğinde" olduğu belirtilen Afganistan'a insani yardım yapmayı kabul ettiğini ancak ülkenin yeni 'yönetimini' siyasi olarak tanımayı reddettiğini ifade etti.

ABD, askerini Afganistan'dan çekmesi ve Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü sağlamasının ardından radikal İslamcı grup ile ilk kez Katar'ın başkenti Doha'da yüz yüze görüştü.

ABD tarafı görüşmeden sonra fazla detay sunmayan bir açıklama yayımlayarak, "İki taraf, ABD'nin direkt olarak Afgan halkına insani yardım sağlamasını görüştü" dedi.

Taliban ise yaptığı açıklamada Doha'daki görüşmelerin "iyi geçtiğini" ve iki taraf böyle bir durumun resmi tanıma anlamına gelmeyeceği konusunda anlaşmasının ardından Washington'un Afganistan'a insani yardım yapacağını belirtti.

ABD yetkilileri, görüşmelerden önce masaya oturulmasının Taliban yönetiminin tanınması anlamına gelmediğini açıkça vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmeleri "samimi ve profesyonel" diye nitelendirirken, kendi, delegasyonlarının, "güvenlik, terörizm, ABD, ABD ile işbirliği yapan Afganlar ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli olarak Afganistan'dan çıkabilmesi, insan hakları, kadınların Afgan toplumunun her alanında var olması" gibi başlıklara odaklandığını bildirdi.