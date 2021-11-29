Taliban, AB'den Afganistan'daki havaalanları için yardım istedi

Avrupa Birliği (AB) ile Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti arasında, Katar'ın başkenti Doha'da toplantı gerçekleşti. Geçici hükümet, havaalanlarının işler tutulması için AB'den yardım talep etti.

İki gün süren toplantıya ilişkin AB Komisyonundan yapılan açıklamada, görüşmenin, AB'nin, geçici Taliban hükümetini tanıdığı anlamına gelmediği vurgulandı. Açıklamaya göre, görüşmelerde her iki taraf da Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulmasının önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca Afganistan'da kötüleşen insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdi. AB tarafı, Afgan halkına insani yardımda bulunma niyetini ifade ederken geçici hükümet, kamu çalışanlarına aylardır ödenmeyen maaşlarını ödeme taahhüdünü hatırlattı.

AB, insani yardımlara ek olarak uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla eğitim ve sağlık gibi alanlarda doğrudan Afgan halkının yararına olacak şekilde ciddi miktarda mali yardımda bulunma arzusunu paylaştı.

"AB, Afgan heyetinin kızlara ve erkek çocuklara eğitimde eşit erişim ile kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı sağlama niyetini memnuniyetle karşıladı"

AB'nin açıklamasında, kız ve erkek çocuklarının uluslararası standartlara uygun bir müfredatla eğitimlerine eşit şekilde devam edebilmesinin önemine vurgu yapılarak, "AB heyeti, Afgan heyetinin kızlara ve erkek çocuklara eğitimde eşit erişim ile kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı sağlama niyetini memnuniyetle karşıladı" denildi.

Afgan heyeti, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişime olan taahhüdünü hatırlatırken, AB tarafı demokrasinin önemine vurgu yaparak kapsayıcı bir hükümet kurulması ve anayasal reform yapılması çağrısında bulundu. (AA)