Taliban 8 Türk'ü rehin aldı!

Afganistan'ın Logar ilinin Azer ilçesinde, aralarında Türkler'in de bulunduğu bir sivil helikopterin kötü hava şartlarından dolayı iniş yaptığı iddia edildi. Helikopterden sağ kurtulan 8 Türk, 2 yabancı pilot ve 2 Afgan'ın Taliban tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunun Logar İl Şura Meclisi Başkanı Dr. Veli Vekir, Logar'dan, Bargam Hava Üssü'ne gitmekte olan bir sivil helikopterin ilk belirlemelere göre acil iniş yaptığını, helikopterde bulunan 8 Türk, 2 yabancı pilot ve 2 Afgan vatandaşının sağ olarak kurtulduğunu fakat bu kişilerin Taliban tarafından esir alındığını iddia etti.



Taliban henüz doğrulamadı



Veli Vekir, düşen helikopterin beyaz renkli sivil bir helikopter olduğunu, helikopterde bulunan kişilerin serbest bırakılması için bölgenin ileri gelenlerinin devreye girdiğini söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) ise Logar'da sivil bir helikopterin acil iniş yaptığına yönelik ellerine bilgi geldiğini, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Taliban tarafından ise henüz bu olay doğrulanmadı.



Dışişleri de onayladı



Afganistan’da zorunlu iniş yapan bir helikopterde bulunan ve bölgede alıkonulan Türk vatandaşlarının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 8 Türk vatandaşını da taşıyan Horasan Logistics adlı şirkete ait MI-8 tipi bir helikopter Afganistan’ın Logan kenti yakınlarındaki Azra bölgesine zorunlu iniş yaptı.

Helikopterde bulunan 8 Türk ile Afgan ve Rus vatandaşı olduğu bildirilen 2 pilotun zorunlu inişin ardından alıkonulduğu belirtildi.

Türk vatandaşlarının durumlarının iyi olduğu, şu anda nerede bulunduklarının bilinmediği ancak durumları hakkında Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği yetkililerinin Afgan makamlarıyla yakın temas halinde oldukları ve konuyu yakından takip ettikleri kaydedildi.