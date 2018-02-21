Talepleri 'kısmen' kabul edildi; tutuklu Diren Coşkun, 27 günün sonunda ölüm orucunu sonlandırdı

Tekirdağ 2 No'lu Kapalı Cezaevinde haklarının engellenmesine karşı 25 Ocak'ta ölüm orucuna başlayan tutuklu trans birey Diren Coşkun'un talepleri kısmi olarak kabul edildi. Coşkun, 27 günlük süren ölüm orucunu sonlandırdığını duyurdu.

Oluşan kamuoyunun ardından dün Coşkun ile görüşmeye giden İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kıvılcım Arat, tedavi, vegan beslenme ve ayrımcılık gibi konularda cezaevi yönetimiyle görüştüklerini, süreci ortaklaşa yürütmek için uzlaşıya vardıklarını belirtti.

Arat, cezaevi yönetiminin adım atması üzerine Coşkun’un ölüm orucunu bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Talepleri kısmi olarak kabul edilen tutuklu trans kadın Diren Coşkun, 27 günlük süren ölüm orucunu sonlandırdığını duyurdu.

Coşkun'un görüşçüsü olan Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladığını duyurmuştu. Arat, Coşkun’un ölüm orucu direnişini durdurduğunu dün gece sosyal medya hesabından duyurdu. Arat kendi eylemini de sonlandırdığını açıkladı.