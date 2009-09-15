Talat'tan KKTC'yi karıştıran öneri

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, adada devam eden müzakere sürecinde beklenmeyen bir adım atarak Rumların istediği, ‘Türk ve Rum liderleri her iki toplum ortak seçsin’ önerisini destekleyen yeni bir öneri sundu.



Talat’ın federal hükümetin başkan ve yardımcısını Türk ve Rum senatörlerin ortaklaşa seçme önerisi, KKTC’yi karıştırdı.



Talat’ın görüşmelerde masaya koyduğu öneri önce Rum medyasına sızdı ardından Talat öneriyi doğruladı. Talat’ın önerisine göre, federal hükümette Devlet Başkanı ve Yardımcısı’nın seçiminde Rum ve Türk adaylar ortak liste ile seçilecek. Hem Türkler hem de Rum senatörler, karşılıklı birbirlerinin liderlerine oy verecek. Rumların oyunu alamayan Türk lider seçilemeyecek. Aynı şekilde Türklerin oyunu alamayan Rum lider de devletin başkanı ya da yardımcısı olamayacak.



KKTC'de hükümet ve muhalefet karşı



Rum lider Hristofyas, Talat’ın teklifine perşembe günü yapılacak toplantıda cevap verecek. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi ve muhalefetteki Demokrat Parti öneriye şiddetle karşı çıktı. Her iki parti de önerinin, Türk ve Rum partilerin birleşmesine yol açacağını ve Türklerin çoğunluktaki Rumlar içinde eriyeceğini savundu.