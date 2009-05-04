T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat'tan Eroğlu'nun kabinesine onay

KKTC'de Derviş Eroğlu'nun bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından onaylandı.

04 Mayıs 2009 03:00

KKTC'de 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerden 26 milletvekili ile birinci parti olarak çıkan ve 1 Mayıs'ta hükümeti kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sundu.

Cumhurbaşkanı Talat tarafından onaylanan kabine, Başbakan Derviş Eroğlu ile birlikte 11 bakandan oluşuyor. Yeni hükümette bazı bakanlıkların isimlerinde değişiklik yapıldı.

Derviş Eroğlu Başbakanlığındaki yeni KKTC kabinesi şöyle:

Başbakan: Derviş Eroğlu

Dışişleri Bakanı: Hüseyin Özgürgün

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı: İlkay Kamil

Maliye Bakanı: Ersin Tatar

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı: Kemal Dürüst

Sağlık Bakanı: Ahmet Kaşif

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuçoğlu

Bayıdırlık ve Ulaştırma Bakanı: Hasan Taçoy

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı: Hamza Ersan Saner

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Türkal Tokel

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun

KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sunan ve kabinesi onaylanan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Talat'ın kabineden "memnun olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Talat'ın kabineyi onaylamasının ardından gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, bakanlar kurulunun ve başbakanlığının Cumhurbaşkanınca onaylandığını belirtti.

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin, prosedürün tamamlanması nedeniyle uzun sürdüğünü belirten Eroğlu, kabineyle ilgili Cumhurbaşkanı ile daha önce bir ön görüşme yaptığını, Cumhurbaşkanı'nın kabineden "memnun olduğunu" ifade etti.

Eroğlu, devir teslimin işleminin, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'le görüştükten sonra, yarın olabileceğini belirtti.

Derviş Eroğlu, "Tahsin Ertuğruloğlu'nun Dışişleri Bakanı olacağı yönünde kamuoyunda bir beklenti olduğu, Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün arasında nasıl bir tercih yaptığına" ilişkin bir soru üzerine, kamuoyunda bu konuda iki ismin gündeme getirildiğini, tercihini Özgürgün'den yana kullandığını söyledi.

Eroğlu, "Zaten Tahsin Bey daha önce, uzunca bir süre Dışişleri Bakanlığı yapmıştı, Hüseyin Bey yıllardan beri milletvekili, ama bakanlık yapmamış bir arkadaştı. Dolayısıyla tercih o yönde olmuştur. Bunda herhangi bir art niyet veya yanlış düşünce olamaz, yoktur zaten" diye konuştu.

Meclisin en genç ismi bakan oldu

Bu arada, Gazimağusa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne giren ve meclisin en genç milletvekili olan 36 yaşındaki Sunat Atun, Eroğlu'nun kabinesinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24