Talat'tan Eroğlu'nun kabinesine onay

KKTC'de 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerden 26 milletvekili ile birinci parti olarak çıkan ve 1 Mayıs'ta hükümeti kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sundu.



Cumhurbaşkanı Talat tarafından onaylanan kabine, Başbakan Derviş Eroğlu ile birlikte 11 bakandan oluşuyor. Yeni hükümette bazı bakanlıkların isimlerinde değişiklik yapıldı.



Derviş Eroğlu Başbakanlığındaki yeni KKTC kabinesi şöyle:



Başbakan: Derviş Eroğlu



Dışişleri Bakanı: Hüseyin Özgürgün



İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı: İlkay Kamil



Maliye Bakanı: Ersin Tatar



Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı: Kemal Dürüst



Sağlık Bakanı: Ahmet Kaşif



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuçoğlu



Bayıdırlık ve Ulaştırma Bakanı: Hasan Taçoy



Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı: Hamza Ersan Saner



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Türkal Tokel



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun



KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sunan ve kabinesi onaylanan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Talat'ın kabineden "memnun olduğunu" söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat'ın kabineyi onaylamasının ardından gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, bakanlar kurulunun ve başbakanlığının Cumhurbaşkanınca onaylandığını belirtti.



Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin, prosedürün tamamlanması nedeniyle uzun sürdüğünü belirten Eroğlu, kabineyle ilgili Cumhurbaşkanı ile daha önce bir ön görüşme yaptığını, Cumhurbaşkanı'nın kabineden "memnun olduğunu" ifade etti.



Eroğlu, devir teslimin işleminin, Başbakan Ferdi Sabit Soyer'le görüştükten sonra, yarın olabileceğini belirtti.



Derviş Eroğlu, "Tahsin Ertuğruloğlu'nun Dışişleri Bakanı olacağı yönünde kamuoyunda bir beklenti olduğu, Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün arasında nasıl bir tercih yaptığına" ilişkin bir soru üzerine, kamuoyunda bu konuda iki ismin gündeme getirildiğini, tercihini Özgürgün'den yana kullandığını söyledi.



Eroğlu, "Zaten Tahsin Bey daha önce, uzunca bir süre Dışişleri Bakanlığı yapmıştı, Hüseyin Bey yıllardan beri milletvekili, ama bakanlık yapmamış bir arkadaştı. Dolayısıyla tercih o yönde olmuştur. Bunda herhangi bir art niyet veya yanlış düşünce olamaz, yoktur zaten" diye konuştu.



Meclisin en genç ismi bakan oldu



Bu arada, Gazimağusa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne giren ve meclisin en genç milletvekili olan 36 yaşındaki Sunat Atun, Eroğlu'nun kabinesinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. (AA)

