-Talat: ''Bu kez durum daha ciddi'' (görüntülü) LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - KKTC'nin 2. cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve durumu kritik olan KKTC'nin 1. cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş ve diğer aile fertleriyle de görüşerek, ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunan Talat, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, ''Bu kez durum daha ciddi görünüyor''dedi. ''Umudumuz Denktaş'ın tekrar iyileşmesidir'' diyen Talat, şunları kaydetti: ''Aslında söyleyecek fazla bir şey yok. Umudumuz tekrar iyileşmesi yönündedir. Tabi herkesin de bildiği gibi bu kez durum daha ciddi görünüyor. Ama sonuçta tıp yapabildiğini yapacaktır. Umarız ki tekrar iyileşir ve günlük normal yaşantısına döner. Tıbbi olarak açıklamaları doktorlar yapmaktadır.''