Talat: Yaşanmış gerçeğin bilinmesi gerekir

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bir kitapta yer alan ''KKTC'nin ilan edildiği gün ağladım'' sözleriyle ilgili olarak, ''Yaşanmış gerçeği yurttaşların bilmesi gerektiğini düşünerek ifade ettim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la, Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı konutuna dönüşünde görüşmeye ilişkin açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Talat, bir gazetecinin, '''KKTC'nin kurulduğu gece ağladım' şeklinde bir kitapta yer alan sözleriniz, bir gazetede manşete çıktı. Bu konuyu değerlendirecek misiniz?'' şeklindeki soruya, ''Değerlendirdim ya. Kitapta var zaten. Kitabı okuyun sonra konuşuruz'' diyerek cevap verdi.

Talat, ''Kitabın tanıtımına da gideceğinizi düşünürsek eğer, bu sözlerinizin arkasında duruyor musunuz?'' sorusu üzerine de ''Arkasında duruyorum değil, bu yaşanmış gerçek. Yaşanmış gerçeği, yurttaşların bilmesi gerektiğini düşünerek ifade ettim. Yani bu arkasında durma demek değil o. Bu olmuş bir olay. Olmuş bir olayı naklettim, konu o'' diye konuştu.

-MÜZAKERELER-

Hristofyas'la ''mülkiyet'' konusunu görüşmeye devam ettiklerini belirten Talat, liderlerin temilcilerinin ve uzmanların perşembe günü bir araya gelerek aynı konuyu ele alacaklarını ve cuma günü yapılacak liderler görüşmesinde bu çalışmaların gözden geçirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum kesiminde Hristofyas'a karşı, ''Lizbon Anlaşması'nın örnek teşkil edeceği' yönünde eleştiriler olduğunun anımsatılması üzerine, en baştan beri insanların mülkiyet hakkını inkar etmediklerini ve tanıdıklarını belirtti.

Yeni bir mülkiyet rejimini oluştururken mülkiyet düzenlemesinin nasıl yapılacağının belli kriterlere bağlı olarak, takas, tazminat ve iade biçimiyle çözümleneceğini söylediklerini aktaran Talat, bu nedenle Lizbon Anlaşması'yla ilgili, bir sorunları, kayıp ve kazanımlarının olmadığını söyledi.

Talat, ''Biz, zaten mülkiyet hakkını inkar etmedik. Taşınmaz Mal Komisyonu'nu oluşturarak, Kıbrıslı Rumların acil çözüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri de yaptık'' dedi.

-BRÜKSEL ZİYARETİ-

Cumhurbaşkanı Talat, Brüksel'e yarın yapacağı ziyaretle ilgili bir soru üzerine de Avrupa Politikaları Çalışma Merkezi (CEPS -Centre For European Policies Studies) konferans vereceğini ve Avrupa Parlamentosu'nda gruplarla görüşmeleri olacağını belirtti.

Olli Rehn'le görüşmesinin de söz konusu olduğunu ifade eden Talat, ziyaretinin aslında Barosso ile görüşmeyi öngördüğünü ve randevusunun da alındığını, ancak Barosso'nun ABD dönüşü Hindistan'a gidecek olması nedeniyle bu görüşmenin yapılmayacağını kaydetti.

Bu arada, Talat ve Hristofyas 6 Kasım'daki görüşmenin ardından, 13, 17, 20, 24 kasım ve 2 aralık tarihlerinde bir araya gelecek.