Talat ve Hristofyas Yeşilırmak'ta buluşacak

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın açılması konusunda geçen haziran ayında anlaşmaya vardığı, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında yeni bir sınır geçiş noktası olacak Yeşilırmak Kapısı'nın açılmasıyla ilgili fiziki çalışmalara yarın başlanacak.

Yeşilırmak Kapısı'nın açılabilmesi için gereken yol inşaatının ilk etabı yarın başlıyor. İnşaatın başlaması nedeniyle bölgede düzenlenecek törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da katılacak.

Törene, liderlerin yanı sıra projeye katkı koyan AB ve ABD yetkilileri katılacak.

İhalesi UNDP ve Türk-Rum ortaklık şirketi tarafından geçen hafta imzalanan yaklaşık 6 kilometrelik yolun inşaatının 4 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Adada geçen yıl en çok konuşulan konuların başında gelen Yeşilırmak Kapısının açılması konusunda, Talat ve Hristofyas, 26 Haziran 2009'da yaptıkları 34. görüşmede, kapının karşılıklı geçişlere açılması konusunda anlaşmıştı.

Yeşilırmak Kapısı'nın açılmasıyla, KKTC toprağı olmasına karşın, KKTC ile arasından kara bağlantısı bulunmayan ve denizden ulaşımın sağlandığı Erenköy'e askeri malzeme hariç her türlü geçiş sağlanacak ve bölgedeki Rum köyü Aşağı Pirgoluların Lefkoşa'ya ulaşımı, KKTC toprağını kullanarak daha da kolaylaşacak.