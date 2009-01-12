T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat ve Hristofyas 15'inci kez bir arada

Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün 15'inci kez bir araya gelecek.

12 Ocak 2009 02:00

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün 15'inci kez bir araya gelecek.

"Yönetim ve güç paylaşımı" ana başlığı altındaki konuları ele alan liderlerin, Lefkoşa ara bölgedeki bugünkü görüşmesi saat 15.30'da başlayacak ve görüşmeye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katılacak.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun, 5 Ocak Pazartesi günü yapılan görüşmeden sonraki açıklamasında, liderlerin, "federal hükumet ve kurucu devletler veya federal birimler arasında uyum ve işbirliği konusunda tam bir mutabakata vardıklarını, normlar hiyerarşisi konusunda da tam bir uyuma çok yaklaştığını, kalan engelleri aşmak için görüşmeye devam etme kararı aldıklarını" söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24