Talat ve Hristofyas 15'inci kez bir arada

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün 15'inci kez bir araya gelecek.



"Yönetim ve güç paylaşımı" ana başlığı altındaki konuları ele alan liderlerin, Lefkoşa ara bölgedeki bugünkü görüşmesi saat 15.30'da başlayacak ve görüşmeye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da katılacak.



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun, 5 Ocak Pazartesi günü yapılan görüşmeden sonraki açıklamasında, liderlerin, "federal hükumet ve kurucu devletler veya federal birimler arasında uyum ve işbirliği konusunda tam bir mutabakata vardıklarını, normlar hiyerarşisi konusunda da tam bir uyuma çok yaklaştığını, kalan engelleri aşmak için görüşmeye devam etme kararı aldıklarını" söylemişti.