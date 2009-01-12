Talat ve Hristofyas 15'inci kez bir arada

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri
Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün 15'inci kez
bir araya gelecek.
"Yönetim ve güç paylaşımı" ana başlığı altındaki konuları ele alan
liderlerin, Lefkoşa ara bölgedeki bugünkü görüşmesi saat 15.30'da
başlayacak ve görüşmeye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı
Alexander Downer da katılacak.
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Taye Brook Zerihoun, 5 Ocak Pazartesi günü yapılan
görüşmeden sonraki açıklamasında, liderlerin, "federal hükumet ve
kurucu devletler veya federal birimler arasında uyum ve işbirliği
konusunda tam bir mutabakata vardıklarını, normlar hiyerarşisi
konusunda da tam bir uyuma çok yaklaştığını, kalan engelleri aşmak için
görüşmeye devam etme kararı aldıklarını" söylemişti.