Talat: Rumların tuzu kuru

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakerelerinin sonsuza dek gidemeyeceğini, belli bir zaman süreceğini herkesin anlaması gerektiğini ifade ederek, "2004'te olduğu gibi, Rum tarafının tutumu nedeniyle görüşmeler çıkmaza girerse, Kıbrıslı Türkler'in ne olacağının belirlenmesi ve düşünülmesi gerektiğini" söyledi.



Talat, dün akşam Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, DP Parti Meclisi'ne, Kıbrıs müzakereleri hakkında bilgi verdi. Talat, DP'ye gelişinde, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve diğer parti yetkilileri tarafından karşılandı.



Talat, toplantının, basına açık olan bölümünde yaptığı konuşmada, müzakerelerin, belli bir zemine dayanmaması nedeniyle yavaş ilerlediğine işaret ederek, "Bizim esas sıkıntımız, üzerine basacağımız ve görüşmede referans olarak kullanacağımız bir yazılı metnin olmamasıdır. Yavaş ilerlememizin önemli nedeni budur. Bunu aşabilmek, tabii ki bu aşamada çok mümkün görünmüyor" dedi.



Bugüne dek oluşmuş BM çözüm parametrelerini esas alarak müzakereleri sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Talat, "Çünkü biliyoruz ki müzakere dışında bir yol yoktur. Ancak birşey daha biliyoruz ki müzakere sonsuza kadar gidemez, ne kadar gidecek. Yani Kıbrıs Türkü ne kadar daha sabredecek" diye konuştu.



"Kıbrıs Rum tarafının tuzu kuru, fazla bir sıkıntısı yok" diyen Talat, Kıbrıs Türkleri'nin buna daha ne kadar süre tahammül edebileceği düşünüldüğünde, mutlaka müzakerelerin belli zaman süreceğini herkesin kavraması gerektiğini vurguladı.



Talat, "Tekrar eğer Rum tarafı 2004'te yaptığı gibi yaparsa ve tekrar Rum tarafının tutumu nedeniyle görüşmeler çıkmaza girerse Kıbrıslı Türkler ne olacak, bunu da düşünme ve bunu da belirlemek mutlaka gereklidir" dedi.



Müzakerelerde bugüne dek bir ana başlığın ele alındığını, iki görüşme sonra mülkiyet ana başlığına geçileceğini belirten Talat, mülkiyetin en zor konu olduğunu kaydetti.



Talat, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununu dikkate almadan, mülkiyet konusunda, Kıbrıs Türkleri'ni sıkboğaz etme ve Kıbrıs Türk ekonomisine darbe vurmaya çalışan girişimler içinde olduğunu söyledi.



Bunun, müzakere sürecini gerçekten olumsuz yönde etkileyen bir tutum olduğunu belirten Talat, Rum tarafını, müzakereler sürerken bu tür girişimlerden derhal vazgeçmeye çağırdı.

