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Spor

Talat Papatya: "Göztepe arması her maçı kazanmak için sahaya çıkar"

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan Göztepe'de yönetim frene bastı

13 Aralık 2017 16:38

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste 3 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan Göztepe\'de yönetim frene bastı.
Taraftarın sosyal medyada Avrupa kupalarını gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Başkan Vekili Talat Papatya, esprili bir dille, \"Alınan güzel sonuçların ardından artık hedefimiz mayıs ayında maratonu ilk 15 içerisinde bitirmek\" diye konuştu. Alınan sonuçlardan ve oynanan futboldan herkes gibi memnun olduklarını ifade eden Papatya, \"Ligde kalıcı olabilmek sezon başlamadan önce önceliğimizdi. Takımımız ilk devrede çok iyi sonuçlara imza attı. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Göztepe arması her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarımız zaten muhteşem. Önümüzdeki dönemlerde stadımız ve altyapı tesislerimiz hizmete girdiği an hedefimiz de mutlaka büyüyecek\" diye konuştu.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da Atiker Konyaspor ve Galatasaray maçlarından iyi sonuçlarla ayrılacaklarını söyledi. Sıralamada 27 puanla 6\'ncı basamakta yer aldıklarını hatırlatan Tuna, \"Amacımız devre arasına 30 puanın üzerinde girmek\" dedi. Pazartesi günü Bornova Stadı\'nda oynanacak Konyaspor maçının biletleri de satışa sunuldu. Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşmalarda adeta tribün şova imza atan sarı-kırmızılı futbolseverlerin, biletleri çok kısa süre içerisinde tüketmesi bekleniyor. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Hakan Çinemre ve sol bek Adama Traore\'nin tedavileri sürüyor. İki futbolcu da Konyaspor\'a karşı forma giyemeyecek.  

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