Talat: 'Müzakareler seçimlere kurban gidebilir'

T24 - KKTC lideri Mehmet Ali Talat, Nisan 2010'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kıbrıs müzakerelerini durduracaklarını açıkladı. "Müzakerelerin seçimlere kurban edilmesinden endişeleniyoruz" diyen Talat, Kıbrıs'ta bazı köyleri ziyaret ederek halka bilgi verdi.





Görüşmeler devam ederken ortaya koydukları görüşlerin, propaganda maksatlı kullanıldığını belirten Talat, "Bizim için en önemli şey görüşmelerin başarıya ulaşmasıdır. O bakımdan seçimlere belli bir zaman kalınca müzakereleri durduracağız gibi görünüyor" dedi.



"Kıbrıs sorununun mutlak bir çözümü olmalı" diyen Talat, müzakerelere devam edileceğini de hatırlattı.



Ocak ayında 3'er gün, "tam gün" görüşmeleri olacağına işaret eden KKTC lideri, aşılması en zor ve önemli konun "mülkiyet" olduğunu yineledi.



Dünyanın Rum tarafının tepkilerinden çekinerek şimdilik müzakerelerden uzak durduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, uluslararası bir ilginin müzakereleri kaçınılmaz olarak hızlandıracağını da düşünüyor.