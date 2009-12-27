T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat: 'Müzakareler seçimlere kurban gidebilir'

KKTC lideri Mehmet Ali Talat, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde müzakereleri durduracağını açıkladı

27 Aralık 2009 02:00

T24 - KKTC lideri Mehmet Ali Talat, Nisan 2010'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kıbrıs müzakerelerini durduracaklarını açıkladı. "Müzakerelerin seçimlere kurban edilmesinden endişeleniyoruz" diyen Talat, Kıbrıs'ta bazı köyleri ziyaret ederek halka bilgi verdi.
    


Görüşmeler devam ederken ortaya koydukları görüşlerin, propaganda maksatlı kullanıldığını belirten Talat, "Bizim için en önemli şey görüşmelerin başarıya ulaşmasıdır. O bakımdan seçimlere belli bir zaman kalınca müzakereleri durduracağız gibi görünüyor" dedi.


"Kıbrıs sorununun mutlak bir çözümü olmalı" diyen Talat, müzakerelere devam edileceğini de hatırlattı.


Ocak ayında 3'er gün, "tam gün" görüşmeleri olacağına işaret eden KKTC lideri, aşılması en zor ve önemli konun "mülkiyet" olduğunu yineledi.


Dünyanın Rum tarafının tepkilerinden çekinerek şimdilik müzakerelerden uzak durduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, uluslararası bir ilginin müzakereleri kaçınılmaz olarak hızlandıracağını da düşünüyor. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24