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Dünya

Talat: Kıbrıs'ta sinir harbi yaşanıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetiminin müzakerelerde oyalama taktiği güttüğünü ve 'sinir harbinin' devam ettiğini söyledi

20 Eylül 2008 03:00

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetiminin müzakerelerde oyalama taktiği güttüğünü ve 'sinir harbinin' devam ettiğini söyledi

Talat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün (ODTÜ-KKK) 2008-2009 Akademik Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 2009'daki AB sınavını bilen Rumlar oyalama taktiği güdüyor. Bunu aşmalıyız, aşamazsak bu gerçekleri dünyaya göstermeliyiz" dedi. Talat, bu çalışmada en büyük desteklerinin halk olacağını ifade etti.

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Kıbrıs sorununu kısa sürede çözmek istediklerini belirten Talat, sürenin kısa olmasına rağmen, alacak çok yolları bulunduğunu kaydetti.

Psikolojik mücadele devam ediyor

Talat, "Belki bunu başarırız. Ama süre kısa olacak olsa bile çok zor, çok karmaşık, çok çetrefilli konularla karşı karşıya kalacağız. Bir sinir savaşı yaşayacağız. Nitekim yaşıyoruz zaten" diye konuştu.

"Sinir harbi ve psikolojik mücadelenin devam ettiğini" kaydeden Talat, "Rumların politikasının, Kıbrıs Türklerini mümkün olduğu kadar zayıf düşürüp ellerinde tuttukları 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olmanın olanaklarını kullanarak onları dünyadan tecrit etme, psikolojik olarak onları ve toplumu etki altına alarak, alabileceğinin azamisini almaya çalışmak olduğunu" söyledi.

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