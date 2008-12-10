Talat: Kıbrıslı Türkler eşit muamele istiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Talat, Brüksel’de AB Komisyonu yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Talat, “Kıbrıslı Türkler eşit muamele ve kendilerinin de dinlenmesini istemektedir'' dedi.



Mehmet Ali Talat, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'le görüştü.



Talat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamayı özetlediklerini belirterek ''AB'nin temel ilkelerinden biri olan demokrasiye ihtiyacımızdan dolayı eşit muamele istedik. Anlıyoruz, Kıbrıs Rum kesimi haksız bir şekilde AB üyesi oldu ve bütün Kıbrıs'ı temsil ettiği iddia edilmekte. Ancak Kıbrıs sorunu bağlamında Kıbrıslı Türkler eşit muamele ve kendilerinin de dinlenmesini istemektedir'' dedi.



'Taraflara eşit muamele edilmiyor'



BM gözetimindeki müzakerelere, çözüme ağır şekilde ihtiyaç duyan Türk tarafının ''angaje olduğunu'' fakat Rum tarafının ''Kıbrıs sorunu bağlamında dünyanın 2 tarafa eşit muamele etmemesinin verdiği cesaretle aynı ölçüde istekli görünmediğini'' anlatan Talat, ''Halbuki Rum tarafı, AB üyesi ve Kıbrıs'ın birleşmesi AB için de çıkar meselesi. Bize eşit muamele edilirse Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlanmış olur'' diye konuştu.



Kıbrıs müzakerelerinin BM çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatan Talat, “Rum tarafının ve Yunanistan'ın üyeliği nedeniyle tarafsız olma vasfını yitiren” AB'den ''arabuluculuk ya da siyasi muamele istemediklerini'' Barroso'ya aktardığını belirtti.



'Rum tarafı teşvik edilmeli'



''Barroso görüşlerimizi dikkatle dinledi. Gerek kendisiyle gerek Olli Rehn'le temaslarımızın sürmesi talebini ortaya koydu'' diyen Talat, Barroso'nun ayrıca istendiği zaman teknik yardıma hazır olduklarını söylediğini aktardı.



Talat, Barroso'ya müzakerelerin ağır ilerlediğini ve hızlanması için Rum tarafının teşvik edilmesi gerektiğini söylediğini anlatarak, ''Yavaş gittiğimiz konusunda onlar da aynı görüşteler. Bize kendileri 2 tarafı da teşvik ettikleri konusunda güvence vermeye çalıştı'' dedi.



Talat, müzakerelerde hiçbir takvim olmamasının sorun teşkil ettiğini söylediklerinde Barroso'nun müzakerelerin ''en hızlı şekilde, en kısa zamanda'' sonuçlanması beklentisini dile getirdiğini anlattı.