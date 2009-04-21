Talat, Hristofyas'la görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas yaklaşık bir buçuk saat baş başa görüştü.



Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik doğrundan müzakereler çerçevesinde yapılan bugünkü görüşmenin kısa ancak iyi bir görüşme olduğunu söyledi.



Rum radyosunun haberinde göre, Hristofyas, doğrundan müzakereler çerçevesinde "Ekonomi başlığının ele alındığı görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı'na dönüşte yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile bir buçuk saat baş başa bir görüşme yaptıklarını; iki heyetin ise yaklaşık yarım saat görüştüğünü belirtti.



Hristofyas, iki liderin temsilcileri ile çalışma gruplarının; iki tarafın tezlerinin nerelerde uyuştuğunu yeniden teyit etmeleri ve buna paralel olarak anlaşmazlıkların bulunduğu konuları ele almalarına yönelik görüşmeler yapmaları konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Hristofyas, görüşmede diğer konuların yanı sıra KKTC'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarının da ele alındığını söyleyerek, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun KKTC'deki seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında konuyu tam anlamıyla ifade ettiğini kaydetti.



Bugünkü görüşmede iki toplumun heyetleri arasında UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun temsilcisinin bulunup bulunmadığı sorusuna, olumsuz yanıt veren Hristofyas, müzakereler sürecinin önceden olduğu gibi devam edeceğini belirtti.



