T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talat-Hristofyas görüşmesi sona erdi

05 Mayıs 2009 16:00

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakere sürecinin yoğunlaşması için daha sık bir araya gelmeye karar verdi.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelen Talat ile Hristofyas'ın Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesi sona erdi.

Son durum değerlendirilmesinin yapıldığı ve iki saat süren görüşmeye liderlerin temsilcileri, Özdil Nami ile Yorgos Yakovu da katıldı.

Liderler, görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan bölgeden ayrılırken, görüşmeye ev sahipliği yapan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun, görüşmede liderlerin, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiğini ve süreci yoğunlaştırmak için daha sık bir araya gelmek konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Zerihoun, liderlerin 7 Mayısta yeniden bir araya gelerek müzakerelerdeki 6 ana başlıktan biri olan ekonomi konusunu görüşmeye devam edeceklerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24