Talat-Hristofyas görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakere sürecinin yoğunlaşması için daha sık bir araya gelmeye karar verdi.



Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelen Talat ile Hristofyas'ın Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesi sona erdi.



Son durum değerlendirilmesinin yapıldığı ve iki saat süren görüşmeye liderlerin temsilcileri, Özdil Nami ile Yorgos Yakovu da katıldı.



Liderler, görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan bölgeden ayrılırken, görüşmeye ev sahipliği yapan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun, görüşmede liderlerin, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiğini ve süreci yoğunlaştırmak için daha sık bir araya gelmek konusunda mutabık kaldığını söyledi.



Zerihoun, liderlerin 7 Mayısta yeniden bir araya gelerek müzakerelerdeki 6 ana başlıktan biri olan ekonomi konusunu görüşmeye devam edeceklerini belirtti.



