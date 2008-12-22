Talat: Hedefimiz 2009 yılında çözüm

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la, Kıbrıs müzakerelerinde, "gelecek dönemde daha fazla gayret etme konusunda anlayış birliği oluşturduklarını" ifade ederek, "Hedefimiz 2009'da tabii ki Kıbrıs sorununu çözmek" dedi.



Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Lefkoşa ara bölgedeki 13'üncü görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün "dış ilişkiler" konusunu görüştüklerini ve Rumların cevabını aldıklarını belirtti.



Ocak ayında yapılacak toplantılarda ele alınacak konuları da belirlediklerini ifade eden Talat, Ocak ayındaki toplantılarda "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusunu görüşmeyi tamamlamayı ve diğer bir konuya geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Yılın son toplantısı olduğu için kısa bir değerlendirme de yaptıklarını belirten Talat, görüşmenin sonunda ortak açıklama yapıldığını anımsattı.



Çok ilerleme yok ama kararlılık var



Cumhurbaşkanı Talat, yapılan ortak açıklamada, "çok fazla ilerleme kaydedilmediği, ama yine de kararlılığın sürdüğünün" vurgulandığını anımsatarak, "Aranızda buna ilişkin bir tedbir düşünüldü mü?" sorusuna karşılık şunları söyledi:



"Tedbir değil, bu tespiti yapmış olduk, karşılıklı olarak. Önümüzdeki dönemde daha fazla gayret etme konusunda bir anlayış birliği oluşturmuş olduk."



"Önümüzdeki yıl aslında yapacak çok fazla işimiz var" diyen Talat, Kıbrıs Türk tarafının önerisi ile görüşülmeye başlanan "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusunun, çeşitli anlaşmazlık ve anlaşılan konularla geride kalacağını, diğer konulara daha fazla yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.



Talat, şöyle konuştu: "Hedefimiz 2009'da tabii ki Kıbrıs sorununu çözmek. Bizim hedefimiz 2008 sonuydu, bunu 2009'a aktardık, ama 2009'da mutlaka bunu (çözümü) sağlamamız lazım. Çünkü zaman büyük bir hızla akıp gidiyor. Yani bu konuda bir kararlılık ortaya kondu, ancak bu konuyla ilgili olarak herhangi bir tedbir görüşülmedi."



"Mülkiyet konusuna şubat ayında geçebilecek misiniz?" sorusu üzerine de Talat, mülkiyet konusunu görüşmeye ocak ayında da geçebileceklerini belirtti.