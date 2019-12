Talat: Erdoğan'ın BM konuşması anlamlı

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesi hakkında söylediklerinin KKTC'nin de görüşleri olduğunu ve Erdoğan'ın bu görüşleri BM Genel Kurulunda dile getirmesinin yararlı ve anlamlı olduğunu belirtti.



Talat, 64. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları nedeniyle bulunduğu New York'ta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Talat, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine değinmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Türkiye ile KKTC'nin Kıbrıs sorununda birlikte hareket ettiğini herkesin bildiğini belirterek, 'Sayın Başbakan Erdoğan'ın söyledikleri bizim de görüşlerimizdir' dedi.



Talat, şöyle konuştu: 'Zaten uzun bir süredir uluslararası toplumun Kıbrıs sorununa daha fazla ilgi göstermesini istiyorduk ve bekliyorduk. Çünkü biliyoruz ki Kıbrıs sorununun çözümünde uluslararası toplumun önemli bir rolü var. Nasıl ki 2004 yılında Annan Planı müzakerelerinde BM önemli bir rol oynamıştı, bugün yine buna ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. (BM'nin rolü) Daha alt seviyede başlayarak olabilir. BM'nin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda BM parametrelerinin, taraflara kabul ettirilebilecek şekilde aktif bir hale gelmesi gerekiyor. Sayın Başbakan Erdoğan bunları ifade etmiştir, tamamen aynı görüşteyiz. Tabii ki Kıbrıs sorununun çözümü için biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda da bunun için çalışıyoruz. Dün ve bugün yaptığım görüşmelerde de bu konuları dile getirdim. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile iş birliği içinde çözüm için çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'ın bunu BM Genel Kurulunda dile getirmesi yararlı ve anlamlı olmuştur.'



Downer'ın açıklamalarına yanıt



Talat, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın, Ada'daki müzakere sürecinde BM'nin “boşlukları doldurma” amacının olmadığına yönelik sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise Downer'ın söylediklerinin teorik olarak doğru olduğunu ama gerçekte 1963 yılından beri Ada'da devam eden 46 yıllık bir sorunun tarafları olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumların görüşlerinin keskin çizgilerle birbirlerinden ayrıldığını söyledi.



Mehmet Ali Talat, iki tarafın, artık yerleşmiş görüşlerini değiştirmelerinin kolay olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Biz başlangıçta BM'nin daha aktif bir rol almasını ve giderek bunun dozunu artırmasını talep ediyorduk, Kıbrıs Rum tarafı ise 2004 yılına kadar dünyaya kendini çözüm isteyen taraf olarak takdim etmişti ve dünyanın ilgisinin de kendilerinden yana olduğunu görüyordu, o dönemde böyleydi. Ne zaman ki 2004'te söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıktı ve ondan dolayı da dünyanın tepkisini aldı, o zaman 'aman dünya artık Kıbrıs sorununa karışmasın' dediler. Çünkü dünya karıştığı takdirde aynı çizgide, yani 2004 çizgisinde karışacaktı, bundan dolayı bunu istemediler. Rum tarafı şiddetle dünyanın, BM'nin, uluslararası toplumun meseleye karışmasına karşı çıktı. Biz de onların bu tutumuna karşı çıktık.”

Downer'ın, Ada'da hem Türkleri hem de Rumları tatmin etme gibi bir yükümlülükle karşı karşıya olduğunu söyleyen Talat, Downer'ın söylediği “boşlukları doldurmama, herhangi bir empozede bulunmama, hatta neredeyse görüş ortaya koymama yaklaşımının” şu an için anlamlı olabileceğini ancak kısa bir süre içinde tamamen gerçekçi olmaktan çıkacağını belirtti. Talat, bu kapsamda uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümünde daha aktif olarak devrede bulunması gerektiğini belirtti.



Talat, İngiltere ve İsveç Dış İşleri Bakanlarıyla görüştü



Talat, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile ne zaman görüşeceğine yönelik bir soru üzerine, “Kesin bir tarih henüz belirlenmiş değil, ileriki günlerde Genel Sekreterle görüşmemiz bekleniyor” dedi.



BM'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ve ardından AB'nin dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile görüştüğünü söyleyen Talat, bir soru üzerine, 'Rum lider Dimitris Hristofyas ile New York'ta görüşmeyi istediğini ancak Rum liderin böyle bir buluşmanın uluslararası toplumun kalbi olan New York'ta uluslararası toplumun bu meseleye ilgisini daha üst düzeye çıkarmasından korktuğu için bu görüşmeyi istemediğini” söyledi. Talat “Bir taraf istemeyince de Genel Sekreter ısrarcı olmadı' diye konuştu.



Bu arada, Talat'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle çalışma toplantısında bir araya geleceği öğrenildi.