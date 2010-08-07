-TALAT: ''ELEŞTİRİ TÜRKİYE'YE DEĞİL, HÜKÜMETE OLMALIDIR'' LEFKOŞA (A.A) - 08.07.2010 - KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) konusunda, ''bugün yaşanan gelişmelerin sorumluğunun, tamamen Ulusal Birlik Partisi hükümetinde olduğunu'' savunarak, "Hiç kimse kusura bakmasın 1.5 yıldır tek başıan iktidara olan UBP, KTHY için kılını kıpırdatmadı. Eleştiri Türkiye'ye değil, Kıbrıs'taki yönetime, hükümete olmalıdır" dedi. KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Talat, Girne'deki evininde, KTHY'nin, KKTC'nin yönetiminden çıkmasının, "siyasi açıdan çok ciddi bir yanlışlık" olduğunu ifade ederek, UBP hükümetini önlem almamakla suçladı. "KTHY'nin Türk Hava Yolları'ndan (THY) ayrılmasının hata'' olduğu yönündeki eleştirileri yanıtlayan Talat, ''Kıbrıs Tük Hava Yolları, Türk Hava Yolları'ndan bizim çabalarımızla ayrılmış değil" dedi. O dönem yaşanılanları özetleyen Talat, UBP hükümetleri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)- Demokrat Parti (DP) ve UBP-DP hükümetlerinin, KTHY'nin Kıbrıs Türk yönetimine geçmesi için çaba gösterdiğini ve o dönem KTHY'nin Kıbrıslı Türklerin olması için bir mutabakat olduğunu kaydetti. -"UBP KILINI KIPIRDATMADI"- Buna müteşekkir olduklarını, bundan sonra, koşulların da uygun olmamasıyla KTHY'nin iyi yönetilememesinin büyük sorunlar yarattığını, hükümetlerin de alması gereken tedbirleri almadığını dile getiren Talat, ''Hiç kimse kusura bakmasın, 1.5 yıldır tek başına iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) KTHY için kılını kıpırdatmadı'' dedi. -''TATSIZ GELİŞMELER''- UBP hükümetini Türk hükümeti ile yapılan anlaşmaları uygulamamakla da eleştiren ve ''Olan budur'' diyen Talat, şöyle devam etti: ''Tabii bu başka şeylere de yol açıyor, maalesef. Türkiye'ye karşı Kıbrıslı Türkler arasında, belli çevreler de bile olsa, bir rahatsızlık yaratıyor ve Türkiye-Kıbrıs Türk gerginliği gibi hiç birimizin hoşuna gitmeyen tatsız gelişmelere yol açıyor. Bunun sorumluluğu da hükümete aittir. Bugün eğer sendikalar yollarda yürüyerek, Türkiye'yi protesto ediyorlarsa, bunu yaratan, kimse kusura bakmasın hükümettir. Tabii ki Türkiye para aktarırsa koşulları olacaktır, bu koşulları pazarlık edeceksiniz. 'Aman ben bugün kabul edeyim de yarın nasıl olsa uygulamam' havasına girerseniz bunlar olur işte. O yüzden eleştiri Türkiye'ye değil, Kıbrıs'taki yönetime, hükümete olmalıdır."