"Talat Bulut Altan Erkekli'ye durduk yerde laf sokuşturdu; taciz iddiaları ruh sağlığına pek iyi gelmemiş"

Yasak Elma dizi setindeki taciz iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen Talat Bulut, Altan Erkekli'nin "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!" açıklaması için, "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor. Ömrün uzun olsun" dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı Talat Bulut'un açıklaması için, "Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut’un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş" diye yazdı.

"Talat Bulut kendini ortaya attı"

Fatih Altaylı, 'Ruh sağlığı' başlıklı yazısının ilgili kısmında Talat Bulut'un Oyuncu Altan Erkekli'ye ilişkin açıklamasına yer vererek şu noktalara dikkati çekti:

"Tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, geçim sıkıntısından dem vurdu geçenlerde. Bu yaşından hâlâ ev kredisi taksidi ödemekten yakındı. Olayla hiçbir alakası olmayan, yakınmada adı dahi geçmeyen birisi, Talat Bulut kendini ortaya attı ve Altan Erkekli’ye durduk yerde laf sokuşturdu. Anlaşılan taciz iddiaları Talat Bulut’un ruh sağlığına pek iyi gelmemiş."

Fatih Altaylı'nın "İlk adaylar belli oldu" başlığıyla (21 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz