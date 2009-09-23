Talat: ABD izolasyonları kaldırmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ABD'nin kırbrıs sorunun çöxümüne olumlu katkı yapması için, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılmasını ve özel temsilci atamasını istediklerini açıkladı.



ABD'de bulunan Talat, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın 'Hakemlik ve takvimleri kabul etmiyoruz' açıklamasına, 'Zaman takvimini, hakemliği, uluslararsı toplumun katılımını kabul etmeyeceğiz diyen Hristofyas sonuna da getirsin, 'Kıbrıs sorunun çözümünü de kabul etmeyeceğiz' desin, olsun bitsin' diyerek tepki gösterdi.



Takvimi olmayan bir sürecin sonuç vermeyeceğinin, Hristofyas'ın da bu açıklamasının da negatif ve isteksizlik göstergesi olduğunu vurguladı.